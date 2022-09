Pic nic solidale sotto le stelle a Castellanza, terza edizione

Giunto ormai alla sua terza edizione, venerdì 9 settembre alle ore 19.30, torna a Castellanza il Pic-Nic Solidale Sotto le Stelle. Grazie alla disponibilità delle numerose associazioni ed esercizi aderenti, l’amministrazione comunale, nell’ambito delle iniziative dell’Assessorato alla Gentilezza affidato alla vice sindaco Cristina Borroni e in collaborazione con la Comunità Pastorale Santi Giulio e Bernardo, propone anche quest’anno il Pic-Nic Solidale di fine estate.

L’iniziativa, già tanto apprezzata negli anni scorsi, prevede una cena “al sacco”, sotto le prime stelle della sera, per mangiare e conversare piacevolmente insieme e al contempo portare un aiuto concreto a chi è in difficoltà.

Incontrarsi all’aria aperta, scambiando chiacchiere ed esperienze come nelle scampagnate di una volta, rinnovare e rinsaldare i legami di buon vicinato, intessere nuove relazioni e conoscenze e favorire una convivenza attenta ai bisogni di tutti. Sono temi particolarmente sentiti in questi anni e ancora più sottolineati da una pandemia che ha visto le persone costrette a chiudersi in casa per mesi, lontani da tutto e tutti.

Il momento di allegra convivialità, raccolto nella piazza della chiesa parrocchiale di San Bernardo, diventerà poi un ulteriore motivo di “incontro” e vicinanza all’altro, grazie alla possibilità di offrire il proprio contributo al “Coordinamento Cittadino Emergenza Ucraina”, a sostegno delle famiglie ucraine fuggite dalla guerra e attualmente ospitate a Castellanza. Come nelle passate edizioni infatti, verrà predisposto un apposito contenitore per le offerte.

La partecipazione è aperta a tutti, previa prenotazione, indicando nome e numero delle persone partecipanti, al seguente indirizzo mail: picnic-solidale.adesioni@comune.castellanza.va.it

Sarà possibile portare da casa il proprio cestino, oppure acquistarlo negli esercizi commerciali che hanno aderito, i quali, per l’occasione, resteranno aperti anche dopo il normale orario di chiusura:

Bar Canfino di Passuello Giampiero – Via Papa Giovanni XXIII – Tel. 0331.481979

Gelateria Dolce Capriccio di Diana Luigi – Via S.Camillo 2 – Tel. 0331.489004

Enoteca Bollicine Ribelli – Via Col di Lana 2 – Tel. 375.5903633

Gastronomia La Bottega Molisana – Via Col di Lana 6 – Tel. 327.6304797

Bar Al Cascinone di Ciaccia Angelo – Via Col di Lana 5 – Tel. 347.7601319

P.E. Delizie di Sicilia – Via C. Battisti 32 – Tel. 346.642112

E’ consigliato l’uso della mascherina.

In caso di maltempo la serata si terrà nella palestra dell’ Oratorio San Giuseppe.

Un sentito ringraziamento va alle associazioni e ai volontari che si sono resi disponibili ad organizzare con l’Amministrazione Comunale l’evento: Area Giovani, DonneXCastellanza, Pro Loco, La Mensa del Padre Nostro, Caritas, Cav, Rione Insù, Rione Ingiò, Sos Umanità, Casa IBE, Un due tre Alessio, ANPI, Associazione Nazionale Carabinieri, Associazione Nazionale Guardiafuochi.