Picco improvviso di assenza, ritardi nella raccolta differenziata a Busto Arsizio da parte di Agesp

A causa di un picco improvviso di assenze, il servizio di Igiene Ambientale (raccolta domiciliare del rifiuti e pulizia stradale) di Busto Arsizio, gestito da Agesp, potrà subire rallentamenti e ritardi.

Lo comunica la società che aggiunge: «Al fine di porre rimedio alla criticità venutasi a creare, in particolare per quanto concerne la raccolta porta a porta dei rifiuti, l’orario del servizio diurno è stato prolungato estendendolo anche nelle ore pomeridiane, pertanto si invitano i cittadini a lasciare, nei prossimi giorni, i rifiuti esposti anche dopo le ore 12.00. Agesp si scusa per il disagio arrecato all’utenza.