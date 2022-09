Poker dell’Atalanta nell’amichevole contro la Pro Patria

Foto d’archivio Pro Patria – Renate)

Termina 4 a 1 il “test di prestigio” della Pro Patria in casa dell’Atalanta, in campo oggi – giovedì 29 settembre – a Zingonia. Un’amichevole, quella organizza ta bustocchi e bergamaschi, con lo scopo di riassettare un po’ gli schemi atalantini dopo la pausa delle nazionali, a tre giorni dalla ripresa del campionato di Serie A, quando i neroazzurri saranno chiamati a ospitare la Fiorentina.

Nonostante gli impegni ravvicinati del weekend, per la Pro Patria “bis casalingo” contro la Pro Vercelli, le due squadre non hanno rinunciato a schierare i propri migliori calciatori nel corso dei 90 minuti, anche se per i tigrotti bianco-blu l’allenatore Jorge Vargas ha voluto concedere nel primo tempo minuti importanti a chi finora è sceso meno in campo, come il neoacquisto Chakir, la mezzala del settore giovanile Restelli, Gavioli (che era reduce da uno stop di tre giornate per infortunio) e Citterio, schierato come seconda punta nel consueto 352 (ancora assenti i difensori Molinari e Lombardoni).

I padroni di casa hanno invece optato per il 4231, aggiudicandosi il match con le reti di due big come Muriel e Pasalic a cui si è aggiunta la doppietta del trequartista Vorlicky. Sul 3 a 0 (minuto 57′) a siglare il gol della bandiera il #10 dei bustocchi, Gianluca Nicco.