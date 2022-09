Regali aziendali: cosa regalare ai propri collaboratori

È sempre tempo di regali in un’azienda, specie se il team di dipendenti è corposo. L’occasione per festeggiare qualcosa è sempre dietro l’angolo: un compleanno, una promozione, un matrimonio, un onomastico, ecc. Da non dimenticare poi le cosiddette feste comandate come la Pasqua o il Natale.

Fare un regalo ai propri collaboratori è fondamentale per un datore di lavoro perché aiuta a creare in ufficio un clima meno formale e più familiare, ma è anche segno di rispetto e di stima. A tutti piace ricevere una qualche attenzione, soprattutto sul luogo di lavoro. Tieni presente che un dipendente si sentirà gratificato e apprezzato da un tuo dono. Altro elemento da non sottovalutare è la parità di trattamento, tutti i lavoratori devono essere messi sullo stesso piano quindi meglio non dimenticare un compleanno o non fare regali che differiscano troppo l’uno dall’altro per pregio e valore.

Di seguito qualche consiglio sui regali aziendali da regalare ai propri collaboratori a seconda delle differenti circostanze e alcune idee davvero originali.

Regalo aziendale per Natale

Partiamo con il suggerire di scegliere per la ricorrenza del Natale regali aziendali che siano gli stessi per tutti i collaboratori. Meglio preferire un oggetto di un certo valore perché cercare una soluzione troppo economica lede alla buona immagine dell’azienda. I propri collaboratori desiderano regali funzionali e utili che possono utilizzare nella vita di tutti i giorni e non soprammobili o gadget da riporre in qualche angolo dimenticato di casa. Se si vuole essere originali meglio optare per doni personalizzati.

Se l’azienda è particolarmente attenta alle tematiche ambientali e adotta soluzioni sostenibili, un’ottima idea può essere quella di regalare a ognuno una borraccia termica in acciaio. La borraccia riduce l’uso di bottigliette in plastica e ha la capacità di mantenere i liquidi freschi d’estate e caldi d’inverno. Inoltre l’acciaio è riciclabile al 100 per 100. Altro suggerimento, personalizza questo oggetto incidendovi il logo aziendale.

Regalo aziendale per un compleanno

Un perfetto regalo aziendale per un compleanno è lo zaino. Regalane uno a ogni collaboratore nel giorno dell’anno per lui più speciale. Lo zaino è sicuramente qualcosa di cui il tuo collaboratore fa largo uso. Infatti non vi è dipendente che non abbia necessita di portare con sé un computer portatile aziendale, un’agenda, un tablet, una borraccia, una cartellina contenente progetti o qualche libro.

Se cerchi una soluzione non troppo costosa scegli uno zaino tradizionale, se, invece, hai una larga capacità di spesa preferisci un prodotto innovativo. In commercio sono disponibili zaini dotati di chiusura anti taccheggio, porta USB per ricaricare, in ogni contesto, il proprio smartphone e addirittura pannelli solari.

Regali aziendali originali

Un regalo aziendale originale può consistere in un’esperienza da vivere fuori dall’ufficio e che permetta al collaboratore di vivere un momento di benessere e relax. Si tratta di un regalo adatto ad ogni occasione.

Ti proponiamo alcune idee: un percorso enogastronomico, un accesso ad un centro benessere o un picnic in un agriturismo biologico. Una buona idea per un regalo aziendale, del tutto differente dalle precedenti, è quella di fare una donazione a un ente benefico anziché acquistare un bene materiale per il collaboratore e, poi, donare a quest’ultimo una pergamena che lo renda partecipe del gesto.