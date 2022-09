Sabato a Jerago con Orago torna “Una corsa per Andrea”

La sesta edizione della corsa podistica non competitiva organizzata dalla onlus Insieme ad Andrea si può

L’associazione “Insieme ad Andrea si può onlus” organizza a Jerago con Orago la sesta edizione della corsa podistica non competitiva ”Una corsa per Andrea, una corsa per la vita”. Appuntamento a sabato 17 settembre alle ore 18.

La corsa è aperta a tutti, non ci sono limiti d’età. Le iscrizioni alla corsa sono aperte, ci si può recare all’info point dell’associazione in Piazza Mazzini 5 la settimana precedente alla corsa (su appuntamento telefonando al numero 3463592361). Ci si potrà comunque iscrivere anche il giorno della corsa

direttamente sul posto dalle ore 16:30.

Il percorso

La corsa partirà dal piazzale del parco Onetto (via Onetto a Jerago) alle ore 18:00; è raccomandata la puntualità. La corsa si snoderà per le vie di Jerago per un percorso: di 5 chilometri.

– Ci si potrà comunque iscrivere anche il giorno della corsa

direttamente sul posto dalle ore 16:30.