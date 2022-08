A Jerago torna “Una corsa per Andrea, una corsa per la vita”

L’Associazione “Insieme ad Andrea si può Onlus” organizza a Jerago con Orago la 6° edizione della corsa podistica non competitiva ”Una corsa per Andrea, una corsa per la vita”. Appuntamento sabato 17 settembre alle ore 18:00.

Scopo dell’evento è la raccolta di fondi per la lotta contro le leucemie infantili.

Il ritrovo per iscrizioni è in piazza Michaud – via Onetto Jerago con Orago, dalle ore 16:00 e non oltre le ore 17:45. La corsa inizierà alle 18.

Per i bambini da 0 a 5 anni l’iscrizione è omaggio, il contributo per la corsa per bambini e ragazzi da 6 anni a 17 anni è di 7,00 euro. Dai 18 anni in su 10 euro.

Per iscrizione corsa: presso l’info-Point dell’Associazione, (DAL MESE DI SETTEMBRE) piazza Mazzini 5 – Jerago (VA), il sabato mattina dalle 9:30 alle 12:30 o su appuntamento per altri giorni e orari telefonando al numero 346 3592361.

Per iscrizioni Online con bonifico bancario a favore di Insieme ad Andrea si può-Onlus UNICREDIT IBAN: IT 92 X 02008 50244 000104120750 causale:

nome, cognome, numero di tessera Associazione se ne siete in possesso e iscrizione corsa e/o nome del gruppo se ne formate uno.

Oppure direttamente il giorno della corsa dalle ore 16:00 alle ore 17:45.

Per info Cel:3463592361 – Laura Mail: info@insiemeadandreasipuobk. sviluppo.host

«Al termine della corsa saranno presenti i medici e i ricercatori dell’istituto di ricerche farmalocogiche Mario Negri IRCCS di Milano che illustreranno dettagliatamente il progetto sostenuto» spiega mamma Laura. «Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che parteciperanno. Vi aspettiamo numerosi!».