Scontro tra auto a Luino. Coinvolti anche cinque bambini

Sono cinque bambini e due adulti le persone coinvolte nell’incidente tra auto avvenuto nel pomeriggio di giovedì 15 settembre, intorno alle 16, a Luino.

Lo scontro è avvenuto in via Carlo Forlanini, all’altezza della rotatoria. Sul posto la Polizia locale e due ambulanze, che hanno trasportato un adulto e tre bambini in codice verde all’ospedale di Cittiglio.

Pesanti le ripercussioni sul traffico veicolare, con viabilità intasata fino a dopo le 17:30.