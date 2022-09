“Scrivi l’amore”, a Ispra la premiazione del concorso dedicato a Mario Berrino

Si svolgerà domenica 18 settembre alle 16,30 lungo la Passeggiata dell’Amore a Ispra la cerimonia di svelamento delle piastrelle organizzata dall’associazione culturale Amici di Mario Berrino. Nel corso dell’evento verranno annunciati i vincitori della 14° edizione del concorso letterario Scrivi l’amore – Premio Mario Berrino, che si è concluso lo scorso febbraio e si conferirà il premio alla carriera al cantautore pavese Ron oltre ad assegnare un riconoscimento speciale all’imprenditore milanese Lino Ieluzzi, titolare di Al Bazar.

«Abbiamo scelto di conferire il premio 2021-2022 a Ron in quanto espressione della musica italiana – sottolinea il direttivo del sodalizio isprese – le sue canzoni e la sua attività di cantautore e paroliere restano nella memoria collettiva di migliaia di persone. Ci è parso giusto in questa circostanza esprimere, attraverso il nostro “Premio alla Carriera”, gratitudine e riconoscenza per le belle pagine di musica che ci ha fatto vivere e che continua a far assaporare a milioni di italiani.

Lino Ieluzzi è uno dei maggiori esponenti del buon gusto del vestire all’italiana grazie al suo stile unico e a quel 7 ricamato sulle cravatte indossate con raffinati abiti ed è anche un brillante influencer di moda, attraverso il suo canale social Instagram, infatti, unisce simpatia, competenza ed eleganza: si inscrive dunque perfettamente nella valorizzazione delle eccellenze lombarde fra gli obiettivi primari della nostra associazione.»

Il Premio alla carriera promosso dall’associazione è giunto alla settima edizione è stato conferito alla speaker radiofonica Luisella Berrino, al conduttore radiotelevisivo Ettore Andenna, a Renzo Villa fondatore di Telealtomilanese e Antenna 3 Lombardia, al professor Pier Franco Quaglieni, cofondatore del Centro Pannunzio di Torino, ai fratelli luinesi Alfredo e Francesco Salvi e, alla memoria, allo scrittore milanese Andrea G. Pinketts. Quanto, invece, alla valorizzazione dell’imprenditoria lombarda siamo alla seconda edizione dopo la targa consegnata al Gruppo Mediapason nell’ottobre 2021.

Nel corso della manifestazione, che vedrà la presenza di alcune Rosse di Maranello, si darà lettura delle opere vincenti e saranno svelate le due piastrelle colorate che andranno ad aggiungersi alle altre già presenti sul lungolago isprese recanti i testi delle opere del concorso letterario ideato nel 2007. Prevista la presentazione del nuovo direttivo dell’associazione culturale isprese che si rinnova così dopo più di 8 anni e, infine, sarà annunciato il nuovo bando del 15°concorso letterario “Scrivi l’amore-Premio Mario Berrino” che partirà giovedì 22 settembre, 102° anniversario dalla nascita del Maestro Mario Berrino, per chiudersi nel gennaio 2023.