Ecco come si vota il 25 settembre: le schede elettorali e il video-tutorial

Si avvicina il momento del voto per il rinnovo del parlamento italiano: si voterà solo nella giornata di domenica 25 settembre 2022, dalle ore 7 alle ore 23. Il sistema di voto nelle sue modalità è identico a quello delle scorse elezioni del 2018 poiché non è cambiata la legge salvo che a questa tornata potranno votare per il Senato tutti i maggiorenni, anche quelli con meno di 25 anni che era la soglia fissata fino ad ora.

Se le modalità del voto sono rimaste le stesse ci sono una serie di profonde differenze in quello che sarà il risultato delle elezioni: parliamo delle conseguenze determinate dalla modifica costituzionale che ha ridotto il numero dei parlamentari (da 630 a 400 per la Camera dei deputati e da 315 a 200 per il Senato della Repubblica), una modifica in seguito alla quale sono stati anche ridisegnati i collegi uninominali ed anche i collegi plurinominali.

Il meccanismo elettorale è abbastanza complesso da comprendere fino in fondo in tutti i suoi funzionamenti poiché si divide in una componente uninominale e in un’altra plurinominale anche se nella pratica, quando ci si trova di fronte alle due schede elettorali per le elezioni di Camera e Senato, la modalità molto semplice.

Ma non vi preoccupate, per rendere tutto più semplice Varesenews ha preparato un video-tutorial sulle modalità del voto (lo trovate nella copertina di questo articolo) e uno strumento che voi aiuta a scoprire in anticipo come sarà la scheda elettorale che troverete nella vostra sezione di voto. Sarà sufficiente che indichiate qui sotto il vostro comune di referenza e appariranno i fac-simili delle schede elettorali.

