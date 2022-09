Treno investe animale a Castellanza, ritardi sulla linea

Treni in ritardo questa mattina, 16 settembre sulla linea ferroviaria Novara-Saronno-Milano, ma non per lo sciopero previsto: un messaggio dell’azienda in merito alla circolazione in tempo reale avvisava infatti che un convoglio aveva investito un animale.

Il fatto è avvenuto prima delle 7 all’altezza di Castellanza. I ritardi segnalati da Trenord non sono pesanti e ammontano a circa 15 minuti. Il treno 1211 che partiva da Cadorna alle 6.07 ha segnato un ritardo di 19 minuti.