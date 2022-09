Visite guidate al mulino di Chiaravalle in movimento domenica 18 settembre

Un’occasione speciale per apprezzare il funzionamento della macina, conoscere la storia del luogo e i suoi cambiamenti nel tempo

Domenica 18 settembre dalle 10 alle 13 l’acqua che arriva dal depuratore di Nosedo farà muovere le pale del Mulino dell’abbazia di Chiaravalle e, grazie all’aiuto dei volontari e all’organizzazione di Koinè cooperativa sociale, entrerà in funzione la macina.

Sarà possibile vedere come si produce in modo artigianale e lento la farina, seguendo saperi contadini e monastici.

È un’occasione speciale per apprezzare il funzionamento della macchina molitoria e conoscere la storia del luogo e i suoi cambiamenti nel tempo.

Possono entrare 15 persone ogni 45 minuti

Durata della visita 30 minuti.

Possono accedere bambini accompagnati dai genitori.

Accesso al Mulino con offerta libera.

L‘Abbazia di Chiaravalle Milanese è un sito culturale, religioso, storico e artistico di rilevanza nazionale e internazionale risalente al XII secolo e tutt’oggi popolato da una comunità di venti monaci cistercensi.

È situata alle porte di Milano, in una zona periferica in profonda trasformazione sociale e culturale al confine tra area urbanizzata e campagna agricola, nel cuore del Parco Agricolo Sud Milano.

DOVE Mulino di Chiaravalle, via Sant’Arialdo 102, Milano

PRENOTAZIONI abbaziadichiaravalle.it

INFORMAZIONI: tel 02 84930432, email infopoint@monasterochiaravalle.it.