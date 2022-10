A Villa Rusconi 83 opere in esposizione per il “Premio Città di Rescaldina”: ecco i vincitori

Fine settimana nel segno della 16° edizione del concorso di pittura “Premio Città di Rescaldina”, che da venerdì 21 a domenica 23 ottobre ha richiamato in Villa Rusconi 83 espositori le cui opere sono state sottoposte al vaglio di due diverse giurie, una composta da esperti e una formata dai visitatori che hanno potuto esprimere la propria preferenza rispetto ai dipinti esposti.

A conclusione della tre giorni dedicata all’arte nel tardo pomeriggio di domenica 23 ottobre si è svolta la premiazione del concorso davanti al sindaco Gilles Ielo, a Gian Luigi Rossetti della Pro Loco e al responsabile organizzativo dell’associazione ResArte Massimo Giani. La giuria costituita da Valeria Clementi, Rosa Munizza, Sara Rossetti, Alessandro Anaghi come rappresentate della Pro Loco e Massimo Giani, presidente di ResArte, come segretario senza diritto di voto ha assegnato il primo posto a Mario Tettamanti per l’opera “Il giocatore di poker”. Alle sue spalle “Quotidianità” di Aldo Mapelli, “Fine turno” di Bruno Ceselin, “La forza del destino” di Camellia Rostom e “Tempi duri” di Gabriele Vanini. Ognuno di loro ha ricevuto una targa e, rispettivamente, 400, 300, 200, 150 e 100 euro.

La giuria ha inoltre segnalato le opere “Alice” di Luisa Cricchini, “Jareth” di Aura Dell’Acqua e “Qui nella neve, fermo a respirare il dì che muore” di Graziano Lunardi Graziano. Sono state inoltre assegnate la targa ProLoco Rescaldina e 100 euro a “Quotidianità” di Aldo Mapelli e la targa associazione ResArte “Memorial Giovanni Simeoni” e 100 euro ad “Emozioni d’autunno” di Angelo Augelli.

La giuria dei visitatori, con 355 persone votanti e 1285 preferenze valide assegnate, ha invece assegnato il primo posto a “Vernazza” di Antonietta Russo con 58 voti, davanti a “Ultimo miglio” di Angelo Ariti con 52 voti e ad “All’orizzonte io” di Daniela Fadin con 49 voti: ai primi tre classificati sono stati assegnati una targa e, rispettivamente, 200, 150 e 100 euro. Segnalate anche le opere “La vita” di Luigi Borgognoni con 48 voti, “In cerca di sé” di Liliana Fumagalli con 39 voti, “Le onde” di Zarzar Kristina con 35 voti ed “Emozioni d’autunno” di Angelo Augelli con 34 voti.

«Alla luce del bilancio positivo di questa edizione – ha commentato il presidente dell’associazione ResArte Massimo Giani a valle del concorso – esprimo il mio personale ringraziamento a tutti gli artisti partecipanti, visitatori, associati ResArte per il lavoro svolto, a Pro Loco per collaborazione nella parte promotrice, gestione economica, trasporto materiali, ai membri della giuria, all’assessorato e ufficio Cultura, Biblioteca comunale quale punto di raccolta opere, oltre a chi con la sua presenza ha contribuito alla riuscita della manifestazione».