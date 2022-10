Antipasto in Franciacorta per la Varesina, Caronnese contro il Villa Valle

La nona giornata del Girone B di Serie D è alle porte e per Varesina e Caronnese ci saranno due impegni difficili. La Varesina anticiperà a sabato 29 ottobre (ore 14.30) in casa dello Sporting Franciacorta, mentre la Caronnese tornerà sul campo amico del “Comunale” per affrontare il Villa Valle; fischio d’inizio alle 14.30 dopo il cambio dell’ora nella notte tra sabato e domenica.

SPORTING FRANCIACORTA – VARESINA

Scenderà in campo sabato la Varesina, in vista dell’impegno di Coppa Italia di martedì 1 novembre contro il Varese a Venegono Superiore. Un passo per volta, perché la sfida di campionato è tutt’altro che agevole su un campo difficile e contro un avversario ambizioso ma allo stesso tempo in cerca di riscatto dopo due sconfitte di fila contro Casatese e Alcione. Le fenici di Marco Spilli però stanno volando alto e non vogliono perdere il secondo posto in classifica conquistato settimana scorsa.

CARONNESE – VILLA VALLE

La Caronnese cerca di rialzare una situazione di classifica complicata e torna al “Comunale”, dove due settimane fa ha conquistato la prima vittoria stagionale. Il campo amico può essere un grande alleato per cercare i tre punti, ma il Villa Valle si presenterà a Caronno Pertusella con tutte le intenzioni di prendersi un risultato positivo. I bergamaschi stanno passando un momento buono e non vogliono fermarsi, toccherà ai ragazzi di Simone Moretti dimostrare il proprio valore.

SERIE D GIRONE B – IX GIORNATA

Sabato 29 ottobre: Sporting Franciacorta – Varesina; Varese – Arconatese.

Domenica 30 ottobre: Alcione – Casatese; Brusaporto – Sona; Caronnese – Villa Valle; Folgore Caratese – Desenzano; Lumezzane – Real Calepina; Ponte San Pietro – Breno; Virtus CBG – Seregno.

CLASSIFICA: Lumezzane 19; Arconatese, Varesina 16; Brusaporto, Villa Valle 14; Alcione, Casatese, Sporting Franciacorta 13; Seregno, Virtus CBG 12; Ponte San Pietro, Varese 9; Desenzano, Real Calepina 8; Fologore Caratese 7; Caronnese 6; Sona 4; Breno 3.