Come arredare uno spazio dedicato allo smart working

Dopo la pandemia diverse aziende hanno continuato a utilizzare almeno in parte lo smart working, permettendo ai dipendenti di lavorare da casa per almeno un paio di giorni a settimana. Con le preoccupazioni legate ai costi dell’energia è possibile che le imprese inizino a incoraggiare il personale a usufruire più spesso della modalità di lavoro a distanza, così da risparmiare su elettricità e riscaldamento negli uffici. In tanti avranno dunque bisogno di un angolo dedicato allo smart working tra le mura domestiche: ecco alcuni consigli per organizzarlo al meglio.

Valutare la giusta illuminazione

Per lavorare senza affaticare la vista l’opzione ideale è sistemare la propria postazione accanto a una fonte di luce naturale, come una grande finestra. Bisogna inoltre scegliere una buona orientabile a tonalità neutra, facile da regolare in base alla posizione del proprio computer o della propria area di lavoro. Durante i mesi invernali, quando il sole tramonta presto, potrebbe servire anche una lampada in più, magari a stelo, per illuminare l’intera stanza. Scegliere lampadine LED a basso consumo energetico aiuta a risparmiare qualcosa sui costi per l’elettricità.

Puntare sul design ergonomico

Stare seduti alla scrivania per diverse ore non è l’ideale per schiena e collo, e utilizzare a lungo un computer può causare dolori a polsi e articolazioni delle mani. Per questo è necessario scegliere una sedia ergonomica che supporti nel modo giusto e si possa regolare con semplicità. Schermo e tastiera del computer devono essere sistemati alla giusta altezza e distanza, e può essere utile un supporto per i polsi qualora si avessero dolori articolari o muscolari. Non bisogna comunque dimenticare di alzarsi e fare un po’ di stretching almeno una volta ogni ora.

Un tocco personale per il relax

Un angolo da smart working ideale dovrebbe dare un senso di tranquillità e relax, così da potersi concentrare al meglio sulle proprie mansioni. Non c’è ragione per sedere in un’area spoglia e asettica, tanto più in casa propria. Puntiamo allora su alcuni dettagli piacevoli che daranno un tocco personale alla zona lavoro. Possiamo ad esempio aggiungere la nostra foto preferita o l’immagine di un’opera d’arte, oppure inserire una lampada di sale per un design accattivante e rilassante allo stesso tempo. Non guasta poi arricchire lo spazio con una bella pianta, oppure con un vaso di fiori freschi. Un po’ di verde fa bene all’umore e contribuisce al benessere, favorendo una migliore esperienza di lavoro quotidiana.

Organizzare lo spazio per documenti e oggetti vari

Nell’area in cui si lavora è importante avere a portata di mano tutto ciò che serve durante la giornata, così da evitare distrazioni o pause obbligate per dare la caccia alla spillatrice o rintracciare un documento sepolto sotto montagne di carta. Ecco perché bisogna assicurarsi di avere alcuni cassetti o scaffali a disposizione per raccoglitori e cartelle, e per i prodotti di cancelleria fondamentali. Una soluzione pratica è scegliere una scrivania con cassetti incorporati, o installare un paio di solide mensole su cui sistemare scatole per organizzare i diversi oggetti. Mantenere in ordine lo spazio dedicato allo smart working aiuterà a creare un ambiente nel quale essere più produttivi e completare con successo le proprie mansioni quotidiane, senza stress aggiuntivo.

Lavorare da casa è per molti un’esperienza generalmente positiva, che permette di risparmiare tempo e denaro per gli spostamenti e di evitare la scomodità degli abiti formali da ufficio, oltre a garantire maggiore flessibilità. Che ci si appresti al lavoro in remoto per la prima volta, oppure sia ormai un’abitudine acquisita fin dall’inizio della pandemia, non è mai troppo tardi per rendere più accogliente il proprio angolo smart working.

