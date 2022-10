Buone pratiche e regole per il risparmio energetico in condominio

Autunno, la stagione anticamera dell’inverno, quando il clima comincia a rinfrescare e le giornate di fanno più corte.

La domanda che ci stiamo ponendo è come vivremo le stagioni più buie e fredde alla luce dei rincari energetici? Anche all’interno del condominio il tema è caldo.

Il riferimento normativo è il Piano Riscaldamento 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, che ha limitato i consumi energetici, alla luce della crisi delle forniture energetiche. Il piano di contenimento dei consumi di gas dovrà essere applicato agli edifici pubblici, ai condomini e alle abitazioni private e prevede limiti di temperature negli ambienti chiusi, riduzione oraria dell’accensione, nel rispetto delle fasce climatiche previste nel nostro paese. I

l piano approvato con un decreto ha previsto un “decalogo” ad hoc per contingentare le spese relative al consumo energetico. Innanzitutto il territorio nazionale è diviso in sei zone, per ognuna è stabilita la durata massima di accensione dei riscaldamenti in base al fabbisogno termico delle diverse località.

I termosifoni dovranno essere regolati sui 19°, invece che 20° con un accensione giornaliera diminuita e tutti i condomini dovranno impegnarsi ad attuare comportamenti virtuosi utili sia al contenimento delle spese, che alla salvaguardia dell’ambiente

Ridurre la durata della doccia, utilizzare lavatrice o lavastoviglie a pieno carico, non lasciare in stand-by gli elettrodomestici o accendere la luce solo se strettamente necessario, sono alcune delle buone pratiche che possono essere adottate da tutti.

Il nostro Paese sta attraversando un periodo di crisi che può trasformarsi però nell’opportunità di rivedere alcuni aspetti delle nostre vite per adottare comportamenti virtuosi che possano rappresentare una prospettiva di miglioramento e rinascita.