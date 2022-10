Capolago partecipa alla Giornata della meraviglia con un pomeriggio di eventi per famiglie

La scuola, l’oratorio e il Circolo di Capolago insieme celebrano la Giornata della meraviglia con un pomeriggio di festa per grandi e bambini ricco di eventi e laboratori per famiglie allo scopo di raccogliere fondi destinati al progetto “Una meraviglia di scuola” dell’associazione “Per far Sorridere il Cielo” fondata da il Calun Il Pimpa e che dal 2015 porta sorrisi a tutti i bambini, con un’attenzione particolare ai più piccoli che vivono in paesi di guerra.

L’evento sarà ospitato dall’Oratorio di Capolago (area parcheggio alla scuola elementare Baracca) nel pomeriggio di domenica 16 ottobre e sarà aperto da uno Spettacolo di magia a cura del Cappellaio matto in programma per le ore 14.30. Per tutta la giornata giornata Truccabimbi e giochi, anche per adulti e nonni e merenda a base di castagne a partire dalle ore 16.

Alle 17 ai più piccoli sarà proposto un laboratorio creativo, mentre il Collettivo De Cristoforis si esibirà in un tributo a Rino Gaetano.

La manifestazione si concluderà con un aperitivo solidale e gratuito e con il lancio di bolle di sapone.

In caso di pioggia l’evento sarà annullato.