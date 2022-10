Due appuntamenti con Interpretando suoni e luoghi alla badia di Ganna e a Brusimpiano

Fine settimana con due importanti concerti per la chiusura dell’edizione 2022 della rassegna Interpretando suoni e luoghi, curata e promossa dalle Comunità Montane delle Valli del Verbano e del Piambello, in collaborazione con l’Associazione Cameristica di Varese.

Venerdì 14 ottobre alle ore 21 a Brusimpiano in via san Martino, nella piccola chiesa di S. Martino in riva al lago Ceresio, il trio “Tre Solisti all’Opera”, con Sacha De Ritis al flauto, Patrick De Ritis al fagotto e Michela De Amicis al pianoforte, proporrà un programma non molto usuale, creando un’ atmosfera magica, volta ad esaltare il patrimonio e le bellezze dell’opera lirica italiana, con musiche di Torriani, Morlacchi, Donizetti, Verdi, Rossini .

Sacha De Ritis, figlio d’arte, inizia giovanissimo lo studio del flauto ed ha collaborato con l’Orchestra del Petruzzelli di Bari, l’Orchestra Concertino Wien (Orchestra da camera dei Wiener Symphoniker), Orchestra Sinfonica di Sanremo, Orchestra dell’Accademia Musicale di Voronezh Russia. Svolge intense attività da solista effettuando concerti nelle più importanti sale italiane ed estere e in musica da camera. Patrick De Ritis nel 1990 ha vinto il concorso per 1°fagotto solista nei Wiener Symphoniker (Vienna) con cui ha suonato come solista in Europa, Stati Uniti, Sud America, Cina, Giappone.

Dal 2000 collabora come direttore e solista con l’Orchestra Wiener Konzert Verain (Orchestra da camera dei Wiener Symphoniker) con la quale tiene numerosissimi concerti nel mondo. È fondatore e direttore artistico dell’Orchestra da camera ”Concertino Wien” composta dalle prime parti dei Wiener Symphoniker. Michela De Amicis si accosta giovanissima allo studio del pianoforte diplomandosi brillantemente presso il Conservatorio “U.Giordano” di Foggia definita dalla critica “Pianista dal tocco ricco di sfumature, dal suono puro e cristallino, logico e musicale”. Svolge attività concertistica in tutto il mondo da solista, con orchestra e formazioni cameristiche. Collabora con nomi prestigiosi delle orchestre dei Wiener Symphoniker e Wiener Philharmoniker.

Domenica 16 ottobre alle 16.30 concerto finale presso un luogo simbolo che da anni ospita rassegne e concerti di qualità: la Badia san Gemolo a Valganna, in via Perego. In sinergia con Provincia di Varese e Amici della Badia di san Gemolo, il concerto “Trame sonore” vedrà esibirsi nei locali del complesso romanico i Solisti dell’ Orchestra da Camera Luigi Boccherini: Luca Celoni ed Enrico Bernini al violino, Fabio Merlini alla viola, Massimo Maffei al violoncello con Eloisa Cascio al pianoforte.

L’Orchestra da Camera “Luigi Boccherini” è un organismo nato nel 1995 dalla volontà di un gruppo di musicisti diplomati presso l’omonimo Istituto Musicale di Lucca con la caratteristica di suonare senza direttore. Si dedica alla scoperta, allo studio e alla divulgazione di musiche degli artisti dell’antica tradizione musicale lucchese. Inoltre in seno all’Orchestra è attiva una formazione flessibile denominata “I Solisti dell’Orchestra da Camera Luigi Boccherini” con l’intento di fare musica in vari ensemble, mirando ad un affiatamento e ad una sinergia musicale e strumentale sempre maggiore.

Eloisa Cascio ha conseguito il diploma e la laurea specialistica in Pianoforte con il massimo dei voti, la lode e menzione. In seguito ha conseguito il diploma di perfezionamento presso la Scuola di Musica di Fiesole con Pietro De Maria e successivamente la laurea in Musica da Camera presso il Conservatorio di Napoli. Ha tenuto concerti in Italia, Austria, Belgio, Francia, Germania, Spagna, Olanda, Grecia, Macedonia, Repubbliche Baltiche, Romania e negli Stati Uniti d’America, partecipando a vari festival.

Nell’intento di promuovere giovani talenti del territorio, prima del concerto si esibiranno Gloria Carcano e Teresa Lucchetti, flauti – Matilde Mezzadri, violoncello allieve del Civico Liceo Riccardo Malipiero di Varese.

Venerdì 14 ottobre 2022 ore 21

Brusimpiano, Chiesa di S. Martino

Tre Solisti all’opera

Domenica 16 ottobre ore 16.30

Valganna, Badia san Gemolo

I solisti dell’Orchestra da Camera Luigi Boccherini

I concerti sono ad ingresso gratuito, info mail suonieluoghi@gmail.com

whatsapp 335 7316031 pagina Facebook Interpretando Suoni e luoghi