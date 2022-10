Imparare a disegnare i manga, a Gazzada Schianno un corso gratutito

Dal 19 novembre al 17 dicembre, tutti i sabati dalle 15.00 alle 16.30 presso la sala polivalente della Biblioteca Comunale di Gazzada Schianno si terrà un corso base di disegno manga gratuito, per ragazzi dai 13 ai 19 anni.

Il percorso, che si comporrà di 5 incontri da 90 minuti, è realizzato in collaborazione con Comic Arte Varese e con il sostegno del Sistema Bibliotecario Valli dei Mulini.

La docente, Kitsune Yoru, è autrice di manga in Italia per gli editori Kasaobake e Shockdom ed è la scrittrice e disegnatrice della collana “Immortal soul” e del fumetto “Sharkboy”.

Le lezioni si concentreranno sull’anatomia specifica dello stile manga, sulle linee di forza e la dinamica dei corpi, sulla prospettiva e l’inquadratura. La docente utilizzerà comunque un approccio il più possibile personalizzato sulla base del gruppo di allievi che andrà a formarsi.

Il corso verrà presentato venerdì 11 novembre alle ore 17.00 presso la Biblioteca di Gazzada Schianno da Cristina Piazza, vicepresidente di Comic Arte Varese e titolare di Crazy Comics & Games, che per l’occasione farà anche un’introduzione alla storia dell’arte manga. L’incontro è aperto non solo ai partecipanti del corso, ma anche a tutti coloro che sono interessati a conoscere meglio il fumetto giapponese.

La partecipazione al corso è gratuita con iscrizione obbligatoria fino ad esaurimento dei posti disponibili. Il numero massimo di partecipanti è di 12, in modo da consentire alla docente di seguire ogni allievo in modo preciso e personalizzato. Il corso comprende la fornitura del materiale didattico necessario: matite, gomma pane, fogli, fude pen e fascicoli.

Alla fine del corso i lavori realizzati dai partecipanti verranno messi in mostra presso la biblioteca.

Per informazioni e prenotazioni:

Biblioteca Comunale di Gazzada Schianno

via Matteotti 13 (negli orari di apertura al pubblico – v. web)

PEO: biblioteca@comune.gazzada-schianno.va.it – tel. 0332 464237

Web: https://bibliotecagazzadaschianno.wordpress.com/