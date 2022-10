Incendio a Milano in Lorenteggio, muore un uomo di 77 anni

Fiamme in una palazzina al Lorenteggio, quartiere nella zona Sud-Ovest di Milano, dove mercoledì è morto un uomo di 77 anni.

Galleria fotografica L’incendio di Milano in via Lorenteggio dove è morto un uomo 3 di 3

L’incendio, le cui cause sono al vaglio, è scoppiato al pianterreno delle case popolari al civico 183 di via Lorenteggio dove attorno alle 10.30 si sono precipitate sul posto quattro squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di via Messina.

La persona all’interno dell’appartamento, che in un primo momento si pensava fosse un’anziana disabile, è invece un uomo classe 1945: il corpo è stato trovato carbonizzato.

Fonti sanitarie riportano di una seconda persona rimasta ferita nel rogo. Si tratta di un uomo di 30 anni medicato sul posto: il personale di ambulanza e automedica ha somministrato ossigeno e monitorato i parametri vitali senza intervenire con l’ospedalizzazione,

Oltre ai vigili del fuoco sul posto hanno operato anche la polizia di Stato e i vigili. (nella foto, i vigili del fuoco di Milano in azione)