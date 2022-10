Incidente alle porte di Grantola: motociclista in ospedale

Ha portato all’ospedale di Luino un 53enne l’incidente avvenuto domenica 16 ottobre alle porte di Grantola.

In uno scontro tra un auto e una moto avvenuto sulla Strada Provinciale 43, proprio a pochi passi dal cartello di entrata in paese, il motociclista è entrato in collisione con un’auto bianca, finendo sbalzato a terra.

Immediati i soccorsi del 118, che hanno provveduto alle prime medicazioni per poi trasferire la vittima all’Ospedale di Circolo. Sul posto anche i carabinieri di Luino, per i necessari rilievi e le prime analisi dell’incidente.