La Provincia di Varese sta controllando 350 ponti e ponticelli

Oggi, giovedì 6 ottobre 2022, alle 14.30 in sala Neoclassica a Villa Recalcati, il consigliere Sergio Ghiringhelli e l’Area tecnica, nel dettaglio il Settore Trasporto e Catasto Strade, hanno condiviso i risultati in merito a monitoraggio/ ispezioni e alla manutenzione delle opere in presenza della stampa locale.

Le attività di individuazione dei manufatti sono state concluse e sono anche state occasione per archiviare dal formato cartaceo a quello digitale i dati delle attività compiute decenni fa. Il numero delle campate è stato il criterio impiegato nelle attività di individuazione che hanno portato alla suddivisione dei manufatti in tre categorie: attraversamenti, fino a 2 m di luce; ponticelli, da 2 m a 6 m di luce; ponti o viadotti, oltre i 6 m di luce. Si contano ad oggi un totale di 665 attraversamenti registrati su archivio digitale, suddivisi in 316 attraversamenti, 173 ponticelli e 176 ponti o viadotti.

Un’altra attività fondamentale conclusasi è il lavoro di ispezioni dei manufatti che ha portato a un totale di 165 ponti ispezionati.

L’attività è stata impostata su due livelli di ispezione, da un lato la rete viaria principale interessata da carichi pesanti e flussi veicolari elevati, dall’altro la rete stradale di montagna, che ha caratteristiche morfologiche e di traffico diverse.

Dei 165 ponti ispezionati, 75 si trovano sulla rete principale, 90 sulla rete di montagna e, infine, gli ultimi manufatti sono stati protagonisti di re-ispezioni. I servizi in fase di esecuzione sono 41 ispezioni, mentre quelli in fase di aggiudicazione ammontano a 86 ispezioni.

Nel caso in cui le ispezioni avessero evidenziato delle possibili criticità, si è intervenuto con degli approfondimenti come le prove geotecniche, le prove di carico o la posa di strumenti di monitoraggio continuo. In alcuni casi questo ha provocato anche brevi interruzioni del traffico, come avvenuto ad esempio sulla strada della Valbossa Azzate-Mornago.

A supporto delle attività svolte sui manufatti sono stati avviati dei percorsi formativi dedicati al personale interno di Provincia di Varese. Al momento attuale ci sono nuovi quattro ispettori di 1° livello, a integrazione del personale già coinvolto nei progetti, che potranno occuparsi del censimento dei manufatti. La formazione proseguirà poi per conseguire le competenze del 2° livello che consentirà di svolgere attività di ispezione. In aggiunta, è prevista una formazione di base per il personale operante su strada.

Inoltre, per agevolare ogni attività inerente ai ponti si è lavorato sulle interazioni interne ed esterne all’ente con lo scopo di facilitare la condivisione delle informazioni e ottimizzare tempo, energie e risorse. Avviene, per esempio, un quotidiano scambio di dati e informazioni tra i Settori Trasporto e Viabilità. Infine, sono stati avviati diversi tavoli tecnici che interessano diverse realtà, come: - REGIONE LOMBARDIA (gestione dei finanziamenti, Tavolo Tecnico per la gestione di T.E., gestione delle pratiche idrauliche del reticolo principale) - COMUNI (coordinamento tavoli tecnici per gestione di T.E.) – ENTI GESTORI RETI INTERFERITE (incontri per gestione pratiche T.E., ricerche di archivio per reperimento convenzioni).

La conferenza stampa di presentazione dei risultati

Gli interventi ultimati sono i seguenti 5:

S.P. 233 IN COMUNE DI VEDANO OLONA

S.P. 20 IN COMUNE DI CASSANO MAGNAGO

S.P. 36 NEI COMUNI DI BODIO LOMNAGO E GALLIATE LOMBARDO

S.P. 36 NEL COMUNE DI GALLIATE LOMBARDO

S.P. 36 NEI COMUNI DI GALLIATE LOMBARDO E AZZATE

4, invece, sono gli interventi appaltati:

S.P. 27 IN COMUNE DI SOMMA LOMBARDO

S.P. 12 IN COMUNE DI CAIRATE

S.P. 3 U1 IN COMUNE DI CANTELLO LOCALITA’ GAGGIOLO

PIAZZALE DOGANA COMMERCIALE IN COMUNE DI CANTELLO LOCALITA’ GAGGIOLO

Gli interventi in fase di progettazione esecutiva sono i seguenti:

S.P. 17 NEI COMUNI DI MORNAGO E VERGIATE

S.P. 26 IN COMUNE DI ALBIZZATE

S.P. 29 IN COMUNE DI CUASSO AL MONTE

S.P. 36 NEI COMUNI DI BIANDRONNO E CAZZAGO BRABBIA

I 27 interventi in fase di progettazione definitiva sono i seguenti:

7 PONTI LUNGO LA S.P. 1 NEI COMUNI DI GAVIRATE E BUGUGGIATE

4 PONTI LUNGO LA S.P. 3 NEI COMUNI DI CANTELLO E SALTRIO

1 PONTE LUNGO LA S.P. 23 DIR IN COMUNE DI GRANTOLA

3 PONTI LUNGO LA S.P. 43 NEI COMUNI DI CUNARDO E MESENZANA

2 PONTI LUNGO LA S.P. 45 NEL COMUNE DI CUVIO

1 PONTE LUNGO LA S.P. 65 IN COMUNE DI VEDANO OLONA

1 PONTE LUNGO LA S.P. 45 DIR 1 IN COMUNE DI CUVIO

5 PONTI LUNGO LA S.P. 69 NEI COMUNI DI ISPRA, BREBBIA, LEGGIUNO, PORTO VALTRAVAGLIA E GERMIGNAGA

2 PONTI LUNGO LA S.P. 394 DIR IN COMUNE DI CITTIGLIO

1 SOVRAPPASSO DELLA S.P. 57 IN COMUNE DI GAZZADA SCHIANNO