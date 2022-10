Lainate, Idea Plast entra nel Protocollo per lo sviluppo sostenibile di Regione Lombardia

C’è anche un’azienda di Lainate – comune dell’Altomilanese al confine con il Varesotto – tra quelle entrata nel Protocollo per lo sviluppo sostenibile voluto da Regione Lombardia. Si tratta di Idea Plast srl: a sottoscrivere il documento è stato il titolare Alessandro Trentini insieme a Raffaele Cattaneo, assessore regionale all’ambiente e clima.

«Un grande onore per la nostra Idea Plast, ma anche un ulteriore impegno a perseguire con determinazione ed investimenti alla ricerca di soluzioni sempre più innovative nel mondo della plastica seconda vita» spiega Trentini all’uscita da Palazzo Lombardia dopo la firma sull’importante protocollo che Regione Lombardia ha lanciato per l’implementazione degli obiettivi di Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

I soggetti aderenti al protocollo, oggi poco più di cento, sono impegnati a stabilire un proprio programma di misure o iniziative, centrate su temi che vanno dalla conservazione della biodiversità e dei servizi ecosistemici all’economia circolare, dalla transizione energetica verso lo sviluppo delle fonti rinnovabili allo sviluppo della mobilità sostenibile. «Il nostro impegno continua ad essere ciò che facciamo da vent’anni: ricerca e sviluppo di soluzioni di seconda vita per scarti e rifiuti plastici – continua Trentini – Una buona parte della transizione ambientale passa proprio dalla capacità di reinventare una materia come la plastica che è parte del 90 per cento degli oggetti di uso quotidiano, dagli smartphone alle apparecchiature mediche, dai conduttori alle automobili».

Con il Protocollo, Regione Lombardia, porta avanti la sfida posta dal Programma Regionale per lo Sviluppo Sostenibile riunendo soggetti ed imprese fortemente connesse al tema della sostenibilità. «Un riconoscimento per quanto fatto sin qui – conclude il titolare di Idea Plast – ma soprattutto un nuovo sprone a proseguire in questa direzione che guarda al futuro, alla innovazione ed alle nuove generazioni».

Idea Plast è a tutti gli effetti un partner strategico per tutte le aziende che intendono approcciare al bilancio di sostenibilità, non solo un adempimento formale per molte realtà ma una vera e propria esigenza, una nuova modalità per affrontare con successo le sfide del mercato presenti e future.