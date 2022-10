Una lunga maratona musicale al teatro di Cuvio

Domenica 16 ottobre presso il salone del teatro comunale di Cuvio, cinque piccoli concerti da camera animeranno il penultimo appuntamento di musicuvia 2.0 . Il ventinovesimo evento della interminabile estate di musicuvia, la rassegna organizzata in collaborazione con musicuvia e da alcuni comuni della valle quali Azzio, Casalzuigno, Cuveglio, Cuvio, Orino ma soprattutto sostenuta dal contributo della Fondazione comunitaria del Varesotto, avrà come protagonisti cinque strumenti: viola, violino, flauto, arpa e pianoforte. Protagonista principale che accompagnerà tutte le esibizioni, sarà il pianoforte del maestro Adalberto Maria Riva, direttore artistico della manifestazione, nonché affermato pianista e insegnante di pianoforte presso il conservatorio di Milano. Di origini milanesi, con residenza svizzera e valcuviano di adozione, è artista molto noto per le sue eccellenti capacità artistiche acquisite grazie agli studi e al migliaio di concerti tenuti oltre che in Europa anche in Nord America e in Medio oriente.

Il lungo pomeriggio (circa 4 ore) fatto di musica e non solo, prevede un vario programma tutto incentrato su autori del XIX secolo e comincerà alle ore 15 con una sonata di Reinecke per flauto e pianoforte. Al flauto un artista israeliano, Yonatan Kadosh, nativo di Tel Aviv ma con studi praticati a Losanna, Montreal e a Parigi dove è stato anche primo flauto con l’orchestra “Bel’arte”. Seguirà lo spazio dedicato esclusivamente al pianoforte con pezzi di Mendhelsson, Chopin e Schubert. A suonare un allievo del maestro Riva, Luca Perego, che nonostante la giovane età vanta già un pregiato curriculum di concerti e premi a livello internazionale. Nel rincorrersi di note e brani, ecco giungere anche il momento dell’arpa di Elena Guarneri accompagnata al pianoforte dal maestro Riva. La giovane artista, figlia di musicisti, a soli 13 anni inizia a studiare l’arpa, fino a giungere alla laurea di primo livello in arpa classica presso il conservatorio di Como sotto la guida del M°Maria Ester Gattoni e intraprende anche studi di arpaterapia. Attualmente suona stabilmente nel duo Flhar Sisters e nel sestetto PFCC, e collabora con diversi altri musicisti.

Le maratone sportive prevedono ad un certo punto della gara il rifornimento per gli atleti, anche per questa manifestazione musicale di lunga durata si è pensato ad un attimo pausa, per rifocillare non solo gli artisti ma anche il pubblico: un intermezzo con dolce merenda preparato dalla celeberrima cucina della Pro Loco di Cuvio. Dopo la pausa si riprende con il flauto Yonatan Kadosh e il maestro Riva al pianoforte che accompagnano Gaelle Gretilatt al violino. Violinista da una vita Gaelle suona dall’età di 4 anni e studia in vari conservatori svizzeri: Friburgo, Losanna e Ginevra, conseguendo anche la laurea in pedagogia Suzuki. Il suo repertorio comprende musica classica di vari stili dal Barocco al Novecento con una particolare predilezione per il repertorio celtico. Nel susseguirsi di esibizioni arriva anche la viola ad unirsi a violino e pianoforte.

A interpretare un trio in re minore di Lachner, sarà la musicista francese Agnes Humeau: dall’età di 13 anni studia musica spostandosi tra i conservatorio di Parigi e l’alta scuola di musica a Ginevra, dove consegue il diploma con la menzione d’eccellenza. A chiudere la lunga e intensa serata un sontuoso apericena sempre offerto dalla Pro loco di Cuvio: un grande brindisi al grandioso spettacolo con pregevoli artisti, protagonisti di un finale in crescendo per musicuvia 2.0 Altre informazioni sul sito: musicuvia.com .