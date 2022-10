Malnate, cade da cinque metri: 44enne ricoverato in rianimazione

Un uomo di 44 anni è stato ricoverato in condizioni molto gravi all’ospedale di Circolo di Varese dopo essere precipitato al suolo da un’altezza di circa 5 metri. Il fatto è accaduto nella mattinata di oggi – martedì 11 ottobre, intorno alle ore 11 – a Malnate: l’uomo è stato trovato a terra accanto a una catasta di legna in via Monte Chignolo (nei pressi della strada che porta verso il Gaggiolo) e trasportato d’urgenza in ambulanza in codice rosso.

La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti; una delle ipotesi è che l’uomo – che si trovava da solo in quel momento – possa aver avuto un malore mentre stava sistemando la legna e per questo motivo abbia perso l’equilibrio cadendo dall’alto sul pavimento sottostante. Il 44enne ha riportato diversi traumi e ferite gravi: è stato ricoverato nella rianimazione del Pronto Soccorso di Varese e sta lottando tra la vita e la morte.