Marnate, fiamme in una mansarda: soccorso un giovane

Vigili del fuoco in azione nella serata di ieri – lunedì 25 ottobre – in una palazzina di due piani con mansarda sita in via Volturno a Marnate. Le fiamme si sono sviluppate proprio all’interno dei locali mansardati e hanno danneggiato soprattutto mobili e suppellettili.

In casa si trovava in quel momento un giovane che è stato soccorso e trasportato in ospedale in codice giallo per avere respirato i fumi prodotti dall’incendio stesso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Busto Arsizio, supportati da squadre giunte da Legnano e da Milano.

In un primo momento è sembrata necessaria l’evacuazione rapida della persona che si trovava nella mansarda; il giovane invece è stato soccorso dall’interno del palazzo e ha ricevuto le prime cure sul posto.