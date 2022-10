Il museo del Tessile festeggia 25 anni con un convegno e una mostra

Il museo del Tessile di Busto Arsizio festeggia i suoi 25 anni di vita. E lo ha fatto con un convegno e una mostra che colloca Busto Arsizio al centro del mondo dell’arte, ossia l’esposizione fiber art “The soft revolution” che resterà aperta sino al 20 ottobre. Ricordando brevemente la storia di questi spazi divenuti museali nel 1997 l’assessore alla Cultura e allo Sviluppo del territorio Emanuela Maffioli, che introdotto l’incontro, ha evidenziato come il Museo del Tessile riesca a racchiudere lo spirito di Busto Arsizio: «Una città del fare e del sapere. Tra le mura di questo museo non è racchiusa solo la storia industriale di questo territorio, ma anche la cultura. Il Museo è luogo di benessere si perché in tutti gli spazi culturali si sta bene».

Il museo deve rimanere un luogo vitale. Di questo ne è certa Montedoro la curatrice del Museo che ha ripercorso brevemente la storia narrata nell’esposizione permanente che si sviluppa su tre piani. Un storia che parla di creatività e produttività: «In questo cotonificio sono stati creati tessuti che hanno viaggiato in tutto il mondo».

A prendere parola anche il sindaco Emanuele Antonelli che ha espresso la sua soddisfazione per questi 25 anni trascorsi tra «cultura e condivisione del sapere». Il primo cittadino ha ringraziato l’ex primo cittadino Gianfranco Tosi che ha dato il via alla riqualificazione di questo edificio neogotico diventato spazio culturale.

In sala tra il pubblico, oltre alle numerose rappresentanze del mondo della politica e del sociale, c’era Luigi Giavini ispiratore e fondatore del museo del Tessile.

In sala anche Stefano Bruno Galli assessore regionale alla Cultura e l’europarlamentare Isabella Tovaglieri. Con loro Roberto Grassi presidente degli industriali Univa, Barbara Cimmino presidente Moda abbigliamento Univa.

Il convegno si è chiuso con un applauso: «Buon compleanno Museo del Tessile».