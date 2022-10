Nuovi incontri a Malnate per “Le truffe si combattono in squadra”

Prosegue la campagna di prevenzione del Comune di Malnate di contrasto alle truffe. Dopo il fitto calendario dei mesi passati, ad ottobre sono in programma altri 5 appuntamenti.

Dopo quelli di martedì 4 a Gurone e giovedì 6 a Malnate, il prossimo incontro sarà alle ore 16 alla Chiesa di San Salvatore.

Successivamente, venerdì 14 ottobre alle ore 15 al Centro “Lena Lazzari” di via Marconi mentre lunedì 17 ottobre alle ore 17.30 in sala consiliare di via De Mohr.

La Polizia Locale raccomanda, in caso di bisogno di chiamare immediatamente il Comando al numero 0332-428516 – attivo dal lunedì al sabato dalle 07:45 alle 18:45 – oppure le Forze dell’Ordine al Numero Unico di Emergenza 112.