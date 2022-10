Oltre la porta…un giovane. Serie di appuntamenti per genitori di adolescenti a Busto Arsizio

L’Associazione Lilliput, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, propone un ciclo di incontri gratuiti sulle problematiche dell’adolescenza dal titolo “Oltre la porta…un giovane”.

Lo scopo è quello di contribuire a fornire le nozioni e gli strumenti necessari per gestire consapevolmente e in modo completo questa importante fase di crescita, durante la quale l’individuo ha la possibilità di sviluppare le abilità e le competenze necessarie per assumersi le responsabilità relative al futuro stato di adulto.

Gli incontri, rivolti a genitori, educatori, insegnanti e figure professionali, si terranno in modalità online su piattaforma Zoom nel periodo tra il 25 ottobre 2022 e il 21 marzo 2023: per partecipare è sufficiente scrivere una mail all’indirizzo: lilliput.bustoarsizio@gmail.com

Di seguito il calendario degli incontri, che inizieranno alle ore 21:

25/10: La crisi del crescere. L’adolescenza e i compiti evolutivi

Relatori: Dott. Riccardo Calandra, psicoterapeuta.

22/11: Parliamo… ma ci capiamo davvero?

Relatori: Dott. Filippo Torquati, psicoterapeuta, Dott. Luca Barbieri, psicologo.

24/01: Regole: limitano o liberano? Le coordinate entro cui sperimentarsi

Relatori: Dott.ssa Greta Tovaglieri, psicoterapeuta, Dott.ssa Alessandra Locati, psicoterapeuta.

21/03: Autolesionismo e pensieri suicidari. Quando l’agire è un’espressione di sé

Relatori: Dott.ssa Manna Guscelli, psicoterapeuta, Dott.ssa Nicoletta Franchini, psicologa.

Lilliput Aps è un’Associazione di Promozione Sociale nata dalla sinergia di due terapeute psicoanaliste che, insieme ad altri collaboratori, si propongono di prevenire, affrontare e trattare il disagio giovanile.