Primo acuto Challenger per Mattia Bellucci: è suo il Saint-Tropez Open

Dopo i 5 Futures conquistati nel 2022, alla prima finale Challenger della sua carriera, Mattia Bellucci (Foto Facebook – Saint-Tropez Open) non si è fatto intimorire e ha conquistato il Saint-Tropez Open (Challenger 100 su cemento).

Nell’ultimo atto del torneo in Costa Azzurra, il 21enne di Castellanza ha battuto in due set (6-3 6-3) il coetaneo di Sanremo Matteo Arnaldi, in uno scontro tra giovani italiani in rampa di lancio.

Vittoria meritata e senza storia per Bellucci che ha sfruttato al meglio i due break conquistati nei due set, sapendo colpire nei momenti giusti con grande cinismo ma anche carattere. Tanti i meriti del mancino di Castellanza: al servizio è sempre stato solido e costante e in attacco ha proposto il solito grande carnet di colpi, dalla palla corta alle coraggiose discese a rete, quasi sempre vincenti.

Con questa vittoria il ranking di Bellucci nel circuito Atp migliorerà ancora diventando 186esimo, sottolineando un 2022 ottimo, ma che deve essere solo un punto di partenza.