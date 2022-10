Bellucci e Marcora avanzano nel challenger di Saint-Tropez

Risultati positivi per Roberto Marcora e Mattia Bellucci, i due tennisti della provincia di Varese che si stanno impegnando nel Atp challenger di Saint-Tropez. (foto Facebook – Saint-Tropez Open)

In mattinata il bustocco Marcora ha battuto in due set (7-6 6-2) lo spagnolo Fernando Verdasco, 38 anni che in carriera è stato anche numero 7 del mondo e testa di serie numero 4 del torneo.

Poche ore dopo, nel pomeriggio, anche Mattia Bellucci lo ha imitato superando il francese e numero 2 del tabellone Hugo Grenier – 105 nel ranking Atp – con un convincente 6-4 7-6. Dopo una partenza complicata – e anche un paio di scambi di vedute con l’arbitro – il giovane castellanzese ha armato il suo mancino e ha iniziato a giocare un bel tennis, ribaltando lo svantaggio nel primo set e chiudendo 6-4. Nel secondo spreca l’occasione di far sua la gara sul 6-4 subendo il break proprio al decimo set, ma al tie-break ha la determinazione giusta per vincere 7-5 e prendersi l’accesso ai quarti di finale.

Domani – venerdì 14 ottobre – andranno in scena i quarti con Marcora opposto all’austriaco Jurij Rodionov mentre Bellucci affronterà il vincente della sfida tra il romeno Nicholas David Ionel e il siciliano Salvatore Caruso.