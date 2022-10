Open di Vilnius, Mattia Bellucci ai quarti. Ora c’è il ceco Kolar

Prosegue anche in Lituania l’ottimo momento di forma di Mattia Bellucci, il 21enne di Castellanza che continua a scalare il ranking del tennis mondiale. Il mancino, allievo di Fabio Chiappini, ha superato i primi due turni del torneo Challenger di Vilnius senza concedere set ai suoi avversari: ai 16mi ha regolato 6-4 7-6 il francese Jules Marie mentre oggi – giovedì 20 – si è imposto per 7-6 6-3 sul bosniaco Nerman Fatic, sesta testa di serie e numero 195 del ranking. (foto Vilnius Open by Kevin)

In entrambi i casi Bellucci ha superato due avversari che gli hanno dato filo da torcere, ma ha trovato i colpi giusti al momento giusto per chiudere i set; bellissimo, per esempio, il passante incrociato di rovescio che è servito a ottenere il break del 5-3 nel secondo parziale contro Fatic.

Quello odierno è stato il nono match consecutivo vinto dal talento di Castellanza che settimana scorsa, al Challenger di Saint-Tropez, si è imposto in sette incontri tra qualificazioni e tabellone principale arrivando a vincere il suo primo titolo a questo livello. In questo 2022 Mattia aveva già conquistato cinque tornei Futures, il livello inferiore rispetto ai Challenger.

Nei quarti di finale Bellucci incontrerà un giocatore ceco, Zdenek Kolar, numero 242 al mondo (Bellucci è arrivato a Vilnius da 186) che però è riuscito a eliminare il ligure Gianluca Mager che era la quarta testa di serie del torneo. Per i due contendenti si è aperto un corridoio molto interessante nel tabellone, perché da quel lato è stato estromesso il numero uno del torneo, Tomas Machac, per mano del norvegese Viktor Durasevic. Il giocatore varesino è l’ultimo italiano rimasto in gara sul cemento dei Vilnius Open.