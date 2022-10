Principio d’incendio in via Monte Napoleone a Milano in un negozio di moda

Paura in piano centro a Milano: mercoledì mattina prima delle 10 è stato dato l’allarme da un negozio di moda in via Monte Napoleone.

Attorno alle ore 10 circa diverse squadre dei vigili del fuoco si sono precipitate nel “quadrilatero della moda” a sirene spiegate.

Alla fine il problema è stato risolto e ha riguardato un quadro elettrico al primo piano. Sul posto 6 squadre dei vigili del fuoco.