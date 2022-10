“PuliAmo il Parco Valle del Lanza”, a Malnate il primo evento con le mattine ecologiche di Alfa

Sabato 5 novembre tornano gli appuntamenti con “L’Acqua siamo Noi!”. Ritrovo alle ore 10 per una mattina da passare insieme insieme, prendendosi cura del territorio

Dopo il successo del primo appuntamento, tornano le mattine ecologiche per “L’acqua siAMO noi!” e gli appuntamenti gratuiti nei beni UNESCO.

Il prossimo evento sarà sabato 5 novembre a Malnate, più precisamente con “PuliAMO il Parco del Lanza”. Una mattina da passare insieme insieme, prendendosi cura del territorio.

Il Parco Valle del Lanza è un’area protetta con un’estensione di 850 ettari, tra zone umide e boschi. Forniti di guanti e sacchetti andremo a conoscere meglio e a ripulire il Parco e il suo corso d’acqua.

Ritrovo in via I Maggio a Malnate, presso il centro di addestramento per cani Dog Eden.