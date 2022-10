Spray al peperoncino spruzzato in una scuola a Milano, 6 in pronto soccorso

Spray al peperoncino spruzzato in una scuola a Milano, 6 studenti in pronto soccorso. È successo in un centro di formazione in via Amoretti, il Capac, la mattina di giovedì 20 ottobre. Intorno alle 11 è scattato l’allarme per le 37 persone coinvolte, per lo più studenti fra i 14 e i 19 anni.

Diciotto di loro hanno avuto sintomi lievi di intossicazione, mentre per 6 persone si è reso necessario il trasporto in ospedale: tre sono state portate al Buzzi e tre al Niguarda. Malori e bruciori alla gola i sintomi.

Dieci i mezzi di soccorso sul posto, sette ambulanze e tre automediche. Sul posto anche i vigili del fuoco del nucleo Nbcr (nucleare, biologico, chimico, radiologico) e le volanti della polizia di Stato per accertare le cause e la dinamica dell’episodio.