Torneo di Burraco per Emergency a Casciago. Appuntamento domenica 20 novembre alle 14.30 al Tennis Club di via Grinzia.

Il torneo inizia alle 15: le quote di iscrizione dono di 10€, per un massimo di 10 tavoli. Il torneo si svolgerà con quattro turni di gioco di quattro smazzate ciascuno. Per info e prenotazioni Gyla al numero 3387646941.

L’intero ricavato verrà devoluto a Emergency a sostegno dei progetti nel mondo.