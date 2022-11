Il 99% dei laureati in Tech trova lavoro entro un anno

La richiesta di professionisti con formazione superiore e post-laurea è aumentata notevolmente negli ultimi anni, un aspetto su cui TECH Università Tecnologica Digitale, ha inciso con il lancio di un ampio catalogo di qualifiche incentrate sull’aumento dell’occupabilità dei suoi studenti. Grazie alle competenze e alle abilità sviluppate attraverso questi programmi, la percentuale di laureati che trovano un lavoro in linea con il loro livello di qualificazione in meno di un anno dopo aver completato gli studi accademici è del 99%.

La più grande università on line del mondo ha scoperto che gli specialisti con abilità e competenze più elevate hanno maggiori probabilità di accedere a lavori di alto livello, con maggiore redditività economica e prestigio lavorativo. Per questo motivo, in tutti i suoi corsi di laurea TECH Italia si concentra sulla pratica effettiva, garantendo la combinazione della teoria più raffinata con casi simulati ed esempi reali che aiutano gli studenti a contestualizzare e applicare tutte le conoscenze acquisite.

Inoltre, queste lauree sono create dai migliori esperti di ogni settore, accuratamente selezionati dall’università per i loro meriti professionali e accademici. In questo modo, migliaia di studenti concludono ogni anno le loro esperienze di apprendimento con maggiori possibilità di crescita professionale, affidandosi a conoscenze innovative e all’avanguardia nel loro campo attraverso il corso di laurea specialistica adattato a tutti i tipi di situazioni e profili professionali.

Tuttavia, non si tratta solo di un’opportunità per coloro che sono attivamente alla ricerca attiva di lavoro. Il World Economic Forum ha già avvertito che, a causa dell’attuale progresso tecnologico e industriale, la metà dei lavoratori dovrà aggiornare le proprie competenze per mantenere il proprio posto di lavoro. Questo spinge a una costante ricerca di conoscenze in settori come la medicina, l’economia, la finanza, l’informatica, il design e i videogiochi, tutti coperti da TECH nelle sue numerose facoltà.

Riconosciuta da Forbes come la migliore università online al mondo

La prestigiosa rivista Forbes ha riconosciuto TECH come la migliore università online del mondo, sottolineando l’implementazione di nuove tecnologie nella sua metodologia pedagogica di apprendimento online. Rinunciando alle lezioni presenziali e agli orari fissi, TECH offre ai suoi alunni la totale libertà di adattare il carico didattico ai propri interessi o alle proprie responsabilità, poiché tutti i contenuti sono accessibili da qualsiasi dispositivo dotato di connessione internet.

Il prestigio di TECH le è valso anche il riconoscimento di Università Ufficiale dell’NBA, con una collaborazione unica in cui gli studenti avranno accesso a contenuti all’avanguardia nel campo dello sport. Che si tratti di atleti, professionisti della salute o imprenditori, i suoi programmi coprono le aree più importanti del business e dell’industria sportiva con le conoscenze pratiche necessarie per diventare esperti del settore.

Inoltre, la crescita di questa università è tale da renderla il più grande centro accademico online del mondo, offrendo le sue lauree in più di 10 lingue diverse, tra cui l’italiano. Per questi aspetti, il Financial Times l’ha inserita tra le 200 aziende a più rapida crescita nel mercato europeo.

Oltre 10.000 titoli universitari e una metodologia all’avanguardia

TECH offre attualmente un’ampia gamma di aggiornamenti e abilitazioni professionali. Le sue oltre 10.000 qualifiche spaziano da diplomi di laurea e master basati su ampi campi di conoscenza, a esperti e corsi universitari per professionisti alla ricerca di una specializzazione più focalizzata.

Tutti questi programmi sono sostenuti da un corpo docente senza pari, composto da oltre 5.000 esperti, accademici e professori di tutte le aree professionali. La straordinaria esperienza di ciascuno di loro è una garanzia di qualità per i corsi di laurea, in quanto integrano la propria metodologia pratica nel programma teorico.

Come se non bastasse, consapevole che l’innovazione pedagogica è necessaria in un mondo educativo in continua evoluzione, TECH ha affinato e perfezionato la metodologia del Relearning per lo sviluppo delle sue qualifiche. In questo modo, lo studente non dovrà investire lunghe ore per acquisire tutte le conoscenze offerte, ma piuttosto i concetti chiave e le tecniche pratiche più rilevanti saranno ribaditi in modo naturale durante il processo accademico.

Tutto ciò costituisce un’opportunità essenziale per i professionisti in tutte le possibili specialità o rami di lavoro. Poiché la formazione post-laurea è un requisito sine qua non per raggiungere le migliori posizioni professionali, gli alunni di TECH hanno il vantaggio di accedere a informazioni esaustive, completamente digitali e adattate al mercato del lavoro odierno.