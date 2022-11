Accoglienza e confronto: doppia esperienza europea per gli studenti del liceo di Arconate

Studenti cittadini d’Europa: il liceo internazionale di Arconate ha appena concluso due progetti di cambio e confronto che hanno coinvolto una dozzina di ragazzi.

Con “TransAlp” dieci allievi del liceo sono prima stati ospiti per tre settimane di altrettante famiglie di una scuola di Lione, vivendo un’esperienza di formazione ma anche di confronto con i coetanei locali. L’accoglienza è stata poi restituita nei giorni scorsi con lo stesso modello di accoglienza in famiglia e vita scolastica.

« Sono state tre settimane ricche dal punto di vista umano e didattico – spiega la collaboratrice del dirigente Simona Vismara – i ragazzi francesi sono stati coinvolti nelle varie attività di studio del Liceo di Arconate; oltre alla vita scolastica hanno potuto visitare Torino, con un’esperienza di studio al Campus Unesco, e Venezia. Da non dimenticare, poi l’invito ricevuto dall’Institut Français di Milano che ha colto l’occasione per salutare tutti i gruppi di studenti francesi presenti nelle scuole della rete in questo periodo».

Parallelamente, tre studentesse di quinta, grazie ad una borsa di studio per merito erogata dal Liceo, sono partite per Velbert, cittá della Renania Settentrionale-Vestfalia, in Germania.

Accompagnate dal Prof. Antonio Vignola, le ragazze hanno partecipato al progetto “Talking about Europe”, organizzato dallo Jugendparlament e di Velbert dalla scuola partner tedesca Geschwister Scholl Gymnasium, nell’ambito del progetto “Connecting CertiLingua Schools online Lombardia & Nordrhein-Westfalen”, promosso dall’Usr Lombardia.

Nei quattro giorni di laboratori e conferenze, le studentesse hanno potuto riflettere insieme agli altri giovani partecipanti sul significato dell’essere cittadini europei.

Grande è la soddisfazione del dirigente scolastico, prof. Emanuele Marcora: « La conoscenza delle lingue e le culture straniere è la chiave che apre le porte ad una cittadinanza globale. In un mondo sempre più interconnesso, la sicura padronanza di più lingue è un valore aggiunto alla preparazione dei nostri liceali, il cui futuro universitario e lavorativo guarda spesso oltre le frontiere nazionali. Un particolare ringraziamento va ai docenti referenti dei due progetti: la prof.ssa Stephanie Castoldi e il prof. Antonio Vignola, grazie al loro lavoro e all’entusiasmo che li contraddistingue, hanno saputo coinvolgere e accompagnare gli studenti in queste due avventure».