La Castellanzese passa in extremis: 2-1 ad Arconate

La Castellanzese ha ritrovato la gioia dei tre punti grazie ad un preziosissimo successo in casa del fanalino di coda Arconatese. Il primo tempo si conclude in parità. I neroverdi sono andati in vantaggio dopo 6 minuti di gioco grazie ad un rigore trasformato da Colombo. La formazione di casa è riuscita a trovare il gol del pareggio al 41’, nonostante l’inferiorità numerica dovuta all’espulsione di Cavagna per somma di ammonizioni avvenuta al 32’. La formazione di mister Corrado Cotta ha trovato il gol vittoria al primo dei tre minuti di recupero grazie ad un gol di Boccadamo che ha battuto Santulli da posizione defilata, dopo essere stato servito perfettamente da Lacchini. Grazie a questi tre punti la Castellanzese sale a quota 17 punti in nona posizione a +4 dalla zona playout e a -5 dai playoff.

Fischio d’inizio

I padroni di casa iniziano con un 3-5-2. In porta c’è Santulli. La difesa a tre è composta da Vavassori, Del Carro e Luoni. Sulle corsie laterali agiscono Gyimah e Menegazzo, mentre in mezzo Alberton e Nacci affiancano Cavagna. In avanti Ronzoni e Fanelli.

Mister Cotta risponde con un modulo speculare con Mangano a difesa della porta, protetto dal terzetto difensivo composto da Rodolfo Masera, Gritti e Bernardi. I tre di centrocampo sono Lacchini, Castelletto e Di Coste. Sulla fascia destra corre Rusconi, mentre dall’altro lato Boccadamo. Il tandem offensivo è composto da Padovan e Colombo.

Il direttore di gara è il signor Gaetano Milone di Barcellona Pozzo di Gotto coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Trefiletti di Acireale e Alessandro Firera di Ragusa

La cronaca

La Castellanzese inizia la gara col piede giusto e al 6’ minuto riesce subito a passare in vantaggio grazie ad un rigore conquistato da Padovan atterrato in area di rigore da Luoni e successivamente realizzato da Colombo. I padroni di casa sfiorano poi il pareggio con un tiro di Alberton che va a sbattere sul palo. Pochi istanti più tardi i neroverdi pareggiano il conto dei legni colpiti con la traversa colpita da Padovan con un bel tiro al volo di sinistro. Al 32’ del primo tempo l’Arconatese rimane in dieci uomini a causa dell’espulsione di Cavagna per somma di ammonizioni. Nonostante l’inferiorità numerica la squadra di Livieri riesce a pareggiare al 41’ con un colpo di testa di Luoni, che sfrutta un calcio d’angolo battuto da Nacci dalla bandierina di sinistra. Nella ripresa Gyimah rischia di portare addirittura in vantaggio i suoi, ma una volta solo davanti a Mangano alza troppo la mira e il pallone sfila sopra alla traversa. La Castellanzese prova poi ad alzare il baricentro per cercare di sfruttare l’uomo in più e al primo dei tre minuti di recupero Boccadamo segna il gol del 2-1, sfruttando una splendida apertura di Lacchini per poi calciare da posizione defilata con la palla che passa sotto le gambe di Santulli. Al termine del tempo di recupero l’arbitro fischia tre volte e decreta la vittoria della Castellanzese.