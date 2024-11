Al liceo di Arconate il Certificato di Qualità Europeo per il progetto eTwinning “@Smart Milano”

Il Liceo d’Arconate e d’Europa, anche quest’anno, ha ricevuto il Certificato di Qualità Europeo per il lavoro svolto nel progetto eTwinning “@Smart Milano: ein zweisprachiges Projekt mit externen Partnern zu Mailand als Smart City und Modemetropole”.

Questo riconoscimento attesta che il progetto ha rispettato pienamente i criteri del Framework del Certificato di Qualità, raggiungendo un punteggio elevato per l’eccellenza e l’efficacia delle attività svolte.

Il progetto, incentrato su Milano come Smart City e capitale della moda, ha coinvolto docenti e studenti, coordinato dalla prof.ssa M. Elena Caiola, in un percorso di apprendimento bilingue, arricchito dalla collaborazione con partner esterni.

Il progetto “@Smart Milano” sarà presentato in un’area speciale sulla European School Education Platform, piattaforma europea di riferimento per i progetti scolastici.

Questo prestigioso riconoscimento è una testimonianza dell’impegno dell’istituto nella realizzazione di progetti innovativi e di qualità e rappresenta un incoraggiamento a continuare a promuovere la collaborazione e la crescita professionale nell’ambito dell’ internazionalizzazione.

Grande è la soddisfazione del dirigente scolastico dott. Emanuele Marcora: «Desidero esprimere le mie più sentite congratulazioni agli studenti e ai docenti coinvolti per questo importante riconoscimento europeo. Il Certificato di Qualità Europeo è una conferma dell’eccellenza, della dedizione e della capacità di innovazione che caratterizzano il lavoro del nostro istituto. Questo progetto non solo valorizza l’importanza della collaborazione internazionale, ma rappresenta un modello di apprendimento aperto, dinamico e attento al mondo in cui viviamo».