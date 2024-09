Atleti, famiglie e appassionati di corsa ad Arconate per la “stranotturna per la pace”

Si è svolta ieri sera ad Arconate la “Stranotturna per la Pace”, una gara non competitiva di 4 km che ha visto la partecipazione entusiasta di oltre 250 persone, tra atleti, famiglie e semplici appassionati.

L’evento, organizzato con l’obiettivo di promuovere la solidarietà e sensibilizzare sulla pace e l’unità tra i popoli, ha attraversato le vie del centro storico di Arconate. Partecipanti di tutte le età si sono riuniti per condividere un messaggio di speranza, correndo o camminando insieme fino all’arrivo in Piazza Libertà.

A conclusione della serata, il Sindaco di Arconate, On. Mario Mantovani, ha ricordato l’importanza e il significato di una marcia per la pace in un momento storico delicato, come l’attuale. Il consigliere allo sport Giovanni Rolfi ha ringraziato tutti i partecipanti e i volontari che hanno reso possibile la manifestazione, sottolineando l’importanza di questi momenti di aggregazione per costruire una comunità più unita.

L’appuntamento è già fissato per l’anno prossimo.