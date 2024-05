Ad Arconate la seconda edizione della Losa Experience, ecco i vincitori

Una serata diversa dalle altre, quella vissuta ad Arconate (MI) per la seconda edizione della Losa Experience, prova sui 5 km inserita nel calendario nazionale Fidal. Sfida di alto profilo visti i protagonisti e con un vincitore straniero. Il successo, sul percorso cittadino completamente pianeggiante è andato infatti al tunisino Saber Zinoubi, tesserato per l’Atletica Vallecamonica, che ha anche abbassato sensibilmente il primato della corsa, intascando così un premio a parte di 250 euro.

Zinoubi ha chiuso la prova in un rimarchevole 14’28” staccando di 25” Giulio Palummieri (Daini Carate Brianza). Sono riusciti a scendere sotto i 15 minuti anche Salvatore Gambino (DK Runners Milano/14’56”) e Nathan Baronchelli (Azzurra Garbagnate/14’58”). Nuovo primato (e premio conseguente) anche Maria Gorette Subano (Cus Pro Patria Milano) che in 16’27” ha prevalso per 45” sulla compagna di colori e nazionale Nicole Svetlana Reina, terza posizione per Francesca Durante (Atl.Casone Noceto) a 1’07”.

Ben 141 i concorrenti al traguardo della kermesse serale, senza contare i non competitivi. Una prova riuscitissima, che la Polisportiva Losa ha allestito con il patrocinio del Comune di Arconate. Tanti i volontari presenti in Viale della Concordia per gestire i servizi di gara come tanti quelli sul percorso, per un evento che merita sicuramente di avere una lunga vita soprattutto per la distanza proposta, ormai sdoganata anche a livello internazionale.