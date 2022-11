Al battistero di Velate una mostra che apre solo al tramonto

Si inaugura il 20 novembre a Varese, al Battistero di Velate, la mostra “Luce, spazio, tempo” dell’artista

giapponese Fukushi Ito, a cura di Carla Tocchetti e Virginia Monteverde: una installazione di opere luminose,

realizzate con computer drawing su film trasparente e sfere d’acciaio, che rappresenta il punto di arrivo di una lunga

ricerca dell’Artista, dedicata allo scrittore Yukio Mishima (1925-1970).

E’ infatti decennale il percorso, durante il quale Fukushi Ito ha sviluppato, attraverso la sperimentazione di linguaggi, materiali e nuove tecnologie, i temi del celebre scrittore militante, realizzando opere di grande impatto visivo ed emotivo.

L’installazione è stata esposta nel 2022 a Venezia nel periodo della Biennale e fa parte del ciclo “Mishima Code”, una narrazione per immagini tratte dal corpus letterario e biografico di Mishima, figura mitologica del Novecento, che ha incarnato senza risparmio le contraddizioni del proprio Paese, radicato nella tradizione eppure incline alla contaminazione.

«Concludiamo la programmazione 2022 al Battistero di Velate testimoniando ancora una volta il nostro impegno a

creare eventi di interesse internazionale e aderire ai principi della sostenibilità ambientale. Il nostro infatti sarà un

messaggio di rispetto per l’ambiente in un momento di crisi energetica: nelle aperture sarà azzerato l’utilizzo di luci

ambientali, coinvolgendo il pubblico in una esperienza intensa e particolare, limitata sole a due ore al giorno al

momento del tramonto» spiega la curatrice Carla Tocchetti.

La mostra Luce Spazio Tempo sarà inaugurata il giorno 20 novembre alle 16, alla presenza dell’Autrice e della curatrice genovese Virginia Monteverde. Sarà predisposto un servizio accoglienza dalle 15.30 presso il Teatro Oratorio di Velate, sempre in piazza Santo Stefano. All’inaugurazione è consigliata la prenotazione tramite Eventbrite.

Sarà poi visitabile fino al 5 dicembre 2022 dal giovedì alla domenica solo per due ore al giorno, al momento del tramonto, dalle 16 alle 18. L’ingresso è gratuito, ma la manifestazione sostiene la raccolta fondi per il futuro progetto di restauro del

Battistero di Velate. Per info, gruppi o visite personalizzate scrivere a battisterodivelate@gmail.com

La mostra è realizzata al Battistero di Velate grazie alla collaborazione tra Comunità MAMI, MAIIIM Centro

internazionale d’Arte Contemporanea Multimediale di Genova (prossimo all’apertura), Etherea Art Gallery di Genova,

e l’Associazione Segreta Isola di Como, con il patrocinio del Comune di Varese e dell’ Ordine degli Architetti e

Paesaggisti della Provincia di Varese.