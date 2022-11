Al via a un nuovo corso Uisp per diventare educatore cinofilo

Ami i cani? Riesci a comunicare bene con loro? Ti affascina il rapporto che gli amici a quattro zampe riescono a costruire con gli umani? Ecco l’opportunità che fa per te.

Torna la formazione della Cinofilia Uisp: sabato 14 gennaio inizierà la quattordicesima edizione del corso per educatore cinofilo promosso dall’Asd Ciac, che ormai da un decennio è il punto di riferimento targato Uisp Varese per chi vuole fare della propria passione per “Fido” un mestiere.

Tenuto da formatori nazionali con esperienza decennale nella formazione e nel lavoro sul campo, il corso è diviso in due moduli, e per ognuno è previsto un esame finale che permette di ottenere la qualifica nazionale.

Il primo modulo è dedicato alla qualifica di operatore cinofilo: un’ottima base per allevatori, dogsitter, toelettatori, operatori di canile e gestori di pensioni per cani. Con il secondo modulo, si potrà ottenere il titolo di educatore cinofilo, che consente di lavorare in ambito educativo, relazionale e in socializzazione con tutti i cani normosocializzati, di creare un proprio centro o lavorare autonomamente per privati o strutture di terzi, oltre alla possibilità di guidare le famiglie nelle fasi di pre e post affido del cane.

Per affiancare invece le famiglie nella delicata fase della riabilitazione comportamentale è necessario frequentare un terzo step, per ora non obbligatorio, ma consigliato per chi volesse specializzarsi ulteriormente.

Per la qualifica di operatore cinofilo i weekend di formazione saranno cinque (uno al mese), con 50 ore di tirocinio sul campo e l’esame finale. Superato il primo esame, gli allievi saranno inseriti nell’albo della formazione Uisp e potranno operare in tutta Italia come operatore cinofilo.

Per la qualifica di educatore i weekend di formazione saranno invece sette, con minimo 50 ore di tirocinio e l’esame finale. Superato il secondo esame, gli allievi saranno inseriti nell’albo della formazione Uisp e potranno operare in tutta Italia come educatore cinofilo.

Le lezioni teoriche si terranno ad Azzate, in un’aula didattica dedicata, mentre le lezioni pratiche e le ore di tirocinio si svolgeranno nel Campo cinofilo Uisp di Daverio e Busto Arsizio. Per informazioni è possibile contattare Sabrina Brusa via mail a formazione.equestriecinofile@uisp.it o via telefono al 345 4157661.