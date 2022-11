Con Alfa a pulire il Lago Maggiore, appuntamento a Luino

“L’Acqua SiAmo noi” lancia una mattinata ecologica: ritrovo sabato 26 novembre al Porto Nuovo, in via Dante Alighieri. Ecco come partecipare

«“L’acqua siAMO noi!” È un progetto importante per Alfa, con cui miriamo a valorizzare l’acqua del territorio», ha dichiarato Paolo Mazzuchelli, presidente di Alfa srl, «Lo abbiamo realizzato in collaborazione con Legambiente e, come partner, progetto Green Scool e WWF Varese Insubria». Si tratta di un insieme di appuntamenti per vivere da vicino il territorio, il suo bene più prezioso – l’acqua – e prendersene cura.

Il prossimo evento in programma è a Luino con “Puliamo il Lago Maggiore”. Sabato 26 novembre ritrovo al Porto Nuovo, in via Dante Alighieri.