All’incrocio tra via Minghetti e viale Stelvio a Busto Arsizio servirebbe una telecamera

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una cittadina di Busto Arsizio che è stata coinvolta in un’incidente con un pirata della strada lo scorso 14 novembre. Dopo l’incidente, infatti, l’altro automobilista non si è nemmeno fermato a prestare soccorso e ora chiede una telecamera all’incrocio tra via Minghetti e viale Stelvio.

Buonasera,

Mi chiamo Giuriato Anna ed abito a Busto Arsizio. Volevo contattarvi per raccontarvi cosa mi è successo. Lunedì 14 novembre mi sono imbattuta in un’incidente stradale che ha coinvolto me e la mia auto. Non ho avuto ripercussioni fisiche ma l’autista dell’auto che mi è venuta addosso ha pensato bene di non prestarmi soccorso ed è fuggita via senza prendersi la propria responsabilità. L’incidente è accaduto all’incrocio tra via Minghetti e viale Stelvio a Busto Arsizio.

Oggi (16 novembre), inoltre, è successo un’altro incidente sempre nello stesso punto. Non è il caso di fare qualcosa visto che in quell’incrocio succedono molti incidenti durante l’anno? Il comune ha ben pensato che servisse solo una telecamera per fare multe a chi passa con il rosso ma, in questo modo, senza una telecamera ad ampio raggio, io non riuscirò a risalire a chi è scappato, la farà franca e io dovrò pagare tutti i danni di tasca mia.

Penso che mettendo in luce i fatti che avvengono, qualcosa potrebbe cambiare. Aspetto vostro riscontro.

Cordialmente

Anna