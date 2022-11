A Besozzo la Caccia al Tesoro in biblioteca

Sabato 5 novembre a partire dalle ore 10.00, prenderà il via una nuova iniziativa organizzata dal Comune di Besozzo: la Caccia al Tesoro in Biblioteca. Il luogo della ricerca sarà all’interno della Biblioteca comunale e Sala Letture in via Mazzini n.10. Un invito a trascorrere un pomeriggio autunnale con una sfida che metterà alla prova i partecipanti su intuito, velocità e abilità. I concorrenti dovranno risolvere indovinelli, interpretare indizi, cercare a scaffale e con l’utilizzo dei computer presenti in sala, i libri “perduti”.

Sono previsti 2 percorsi della durata indicativa di 30 minuti: la Caccia dei pirati per bambini (6-12 anni accompagnati da un adulto) e la Caccia ai faraoni (12-99 anni). In entrambi i casi possono essere formate squadre da 1 a 4 partecipanti; le più veloci a risolvere gli enigmi verranno premiate nella giornata finale di sabato 12 novembre sempre in biblioteca alle ore 12.00.

L’Assessore alla Cultura Silvia Sartorio “Un’occasione per conoscere meglio in un modo nuovo e divertente il funzionamento della biblioteca, che può essere vissuta non solo per un prestito veloce ma come un luogo di cultura, relax e informazione, aperto sempre a tutti”. La partecipazione all’iniziativa è gratuita ma su prenotazione con accesso ad orari prestabiliti: bibliotecabesozzo@gmail.com tel. 0332/970195-2-229

Orari: Sabato 5 novembre: 10.00-12.00 / 15.00-18.00 – Da domenica 6 a venerdì 11 novembre: 15.00 – 18.00.