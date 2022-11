Cgil, Cisl, Uil Varese per la giornata contro la violenza sulle donne

In occasione del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il coordinamento Donne unitario di Cgil, Cisl dei Laghi, Uil e Spi Fnp e Uilp di Varese organizzano presso Una Hotel di Varese, in via Albani, la presentazione della brochure “Non sei sola”, con gli ultimi aggiornamenti normativi, alla presenza di delegate e delegati e le conclusioni della Consigliera di Parità della provincia di Varese Anna Danesi.

Nel pomeriggio inoltre il coordinamento sarà presente, dalle 14,30 alle 17,00, in piazza XX Settembre a Varese con un gazebo per sensibilizzare sul tema della violenza, poichè aumentano continuamente i femminicidi: ad oggi sono 77 le donne uccise, di cui 5 uccise della provincia di Varese.

«Il 25 novembre ricorre la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne – dichiarano le organizzatrici dell’iniziativa – per questo anche a Varese il Coordinamento Donne Cgil Cisl Uil scende in piazza per dire basta ad una strage continua, che spesso avviene nel silenzio più assordante».