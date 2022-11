Chiama il 112: ”Hanno accoltellato una donna”. Ma è un falso allarme

Alla chiamata che denunciava che una donna era stata accoltellata la macchina dei soccorsi di Areu si è mobilitata inviando sul posto due ambulanze. Una volta giunti nella zona tra via Milano e via Como a Varese le Volanti e il personale sanitario hanno scoperto che la telefonata al 112 era partita da un uomo in stato di ebbrezza, già noto alle forze dell’ordine, e che non vi era stato alcun accoltellamento. L’uomo rischia una denuncia per procurato allarme.

Foto di repertorio