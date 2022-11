“Ci lascia una persona splendida”: il sindaco Galimberti ricorda Bobo Maroni

«L’amico Bobo non c’è più. Ci ha lasciato un grande varesino, una splendida persona e un grande uomo delle istituzioni». Comincia così il messaggio di cordoglio scritto dal sindaco di Varese, Davide Galimberti, nel giorno della scomparsa di Roberto Maroni. Entrambi avvocati, Galimberti e Maroni sono andati vicini a una sfida elettorale per la poltrona di Palazzo Estense nel 2021 ma proprio la malattia che colpì l’ex ministro costrinse la Lega e il centrodestra a trovare un candidato diverso, poi individuato in Matteo Bianchi.

«Tra noi c’era una gentile amicizia – prosegue oggi Galimberti – la condivisione di tantissime idee e il valore dell’impegno politico come servizio per i cittadini. Un servizio che Bobo ha sempre portato avanti a tutti i livelli istituzionali con una grandissima passione. Anche nei mesi più difficili non ha fatto mai mancare l’impegno e l’amore per il suo territorio. Sempre ottimista ma riservato, parlare con lui era per me sempre motivo di grande riflessione per il suo modo unico di leggere la realtà».

Il primo cittadino di Varese prosegue: «Le sue grandissime qualità umane e politiche lo hanno reso un politico amato da tutti gli italiani. Il suo attaccamento al territorio e l’amore per la Lombardia lo terrà sempre nella memoria dei varesini. Mi mancheranno molto le nostre chiacchierate sulla politica e il futuro del nostro territorio, l’ultima a luglio di cui conserverò per sempre il ricordo. A tutta la sua famiglia e ai suoi figli il mio più profondo cordoglio e un abbraccio affettuoso. Ciao Bobo».