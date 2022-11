Ciac festeggia 10 anni e raddoppia con il nuovo centro di Busto Arsizio

Dieci anni fa, dalla passione per i migliori amici dell’uomo, è nata l’idea di costituire Ciac, associazione sportiva dilettantistica affiliata Uisp, con lo scopo di promuovere una corretta cultura cinofila basata sul rispetto e la relazione con il nostro amico a quattro zampe.

Da metà ottobre Ciac, oltre alla storica sede di Daverio, gestisce anche un nuovo centro a Busto Arsizio. La superficie di oltre 12.000 metri quadrati è suddivisa in tre campi e un bosco interamente recintato. Ampi spazi per poter effettuare tutti i corsi proposti dalla associazione cinofila, che vanno dalla scuola cuccioli a corsi di educazione base ed avanzata, corsi di fiuto, classi di socializzazione e tantissimo altro ancora.

Dalla data della sua fondazione e in tutte le sue proposte formative ed educative (individuali o di gruppo), Ciac ha sempre proposto un approccio cinofilo cognitivo-relazionale , che si discosta dal classico addestramento in quanto va a valorizzare la peculiarità e l’importanza della relazione che intercorre tra il binomio uomo-cane, contribuendo a dare allo stesso le competenze necessarie per affrontare le situazioni quotidiane più disparate (importanza e gestione della passeggiata, importanza e gestione della libertà, calma e autocontrollo in vari contesti urbani, socializzazione intra ed eterospecifica…).

Quindi non solo educazione di base, ma una presa in carico consapevole della soggettività e dei bisogni di cane e conduttore.

Lo staff di Ciac (composto da quattro educatori, quattro istruttori riabilitatori, tecnici sportivi e una equipe multidisciplinare coinvolta in progetti sociali di interventi assistiti con l’animale) vi aspetta pertanto al nuovo centro, lieta di potervi accompagnare alla scoperta della meravigliosa relazione che da oltre 15.000 anni lega cani e umani.

Proprio per festeggiare i suoi primi 10 anni di attività e di affiliazione a Uisp Varese, domenica 13 novembre, dalle ore 16 alle ore 19, Ciac aspetta tutti al centro sportivo Kines Sport Village a Galliate Lombardo – si trova in Via della Novaglia 61 – per brindare insieme a tutti voi e alla dirigenza Uisp ai tanti obiettivi raggiunti e a quelli ancora da perseguire. Un piccolo momento di festa per ringraziare i suoi affezionati associati (con cui ormai si è creato un rapporto quasi familiare) e per accogliere con un calice e una torta anche chi magari lo diventerà. L’ingresso è gratuito. Ovviamente gli amici a quattro zampe sono più che benvenuti.